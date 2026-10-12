Haberler

Hakkari Yüksekova'da okul servisi kaygan yolda devrildi, 10 öğrenci yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova'da okul servisi kaygan yolda devrildi, 10 öğrenci yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi; 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda seyir halinde olan 30 S 2386 plakalı okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yolda kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Terör sorunu tarih oluyor! PKK'nın kritik kampından özel görüntüler
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

PKK'dan Metina'da yeni adım! Güvenlik Kaynakları doğruladı