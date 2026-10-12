Hakkari Yüksekova'da okul servisi kaygan yolda devrildi, 10 öğrenci yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda seyir halinde olan 30 S 2386 plakalı okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yolda kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı