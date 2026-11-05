Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Yüksekova'da kamyon otomobile arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova'da kamyon otomobile arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı yönde seyreden otomobile kamyon arkadan çarptı ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, birinin hayati tehlikesi bulunurken soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İpek Yolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 05 AV 099 plakalı otomobile, 30 AKK 626 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomritteki E.G., D.K. ve V.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangını bilançosunda dikkat çeken oran
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı

Bahçelievler’deki göçükten acı haber
Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler

''Bu adamlar bir daha İstanbul'a inemezler''
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama12

Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'yı sallayan kulüp yok oldu
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu