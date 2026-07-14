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Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Hakkari-Van kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu sürücü araçta sıkıştı, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari-Van kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kelikpınar Mahallesi mevkisinde, Haşım Çiftçi yönetimindeki 34 FSU 395 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle başka bir araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücü kapısının içeri doğru çökmesi sonucu araçta sıkışan Çiftçi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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