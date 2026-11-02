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Hakkari Keklikpınar'da fore kazık sondaj makinesi devrildi, can kaybı yaşanmadı

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Hakkari Keklikpınar'da fore kazık sondaj makinesi devrildi, can kaybı yaşanmadı
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Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde üniversite girişindeki heyelanlı bölgede çalışan fore kazık sondaj makinesi henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, makinenin sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturduğu belirtildi; güvenlik önlemleri alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde fore kazık sondaj makinesi devrildi.

Keklikpınar Mahallesi'nde, üniversite girişindeki heyelanlı bölgede çalışma yapan fore kazık sondaj makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yol kenarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Devrilen iş makinesinin, güzergahı kullanan sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen iş makinesinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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