Hakkari Jandarma, Yeni Araçlarla Güvenliği Artırıyor

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla envanterini modern araçlarla güçlendirdi. Yeni araçlar, devriye ve hızlı müdahale görevlerinde önemli rol oynayacak.

Modern tasarımları, yüksek performansları ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çeken araçlar; şehir içi ve kırsal alanlarda devriye, olaylara hızlı müdahale ve suçla mücadelede önemli görevler üstlenecek. Yeni araçlarla birlikte jandarma, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Güvenli yarınlar için güçlü araçlar, kararlı adımlar" anlayışıyla çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
