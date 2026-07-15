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Zap Suyu'na düşen şahsın cesedi bulundu

Zap Suyu'na düşen şahsın cesedi bulundu
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sabah evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Reşit Kaya'nın (61) cesedi, aracının bulunduğu Zap Suyu'nda yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşen şahsın cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Reşit Kaya'nın (61) aracı Zap Suyu kenarında bulundu. Bunun üzerine bölgede yapılan arama çalışmalarında Kaya'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu. Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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