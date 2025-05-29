Hakkari'de Yolcu Taşımacılığında Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası yolcu taşımacılığında güvenli ve huzurlu bir seyahat ortamı sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari-Yüksekova hattında faaliyet gösteren yolcu otobüsleri, sivil polisler tarafından 7/24 habersiz şekilde denetleniyor. Otobüslere yolcu gibi binen sivil polisler, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, telefonla konuşup konuşmadığı ve genel trafik kurallarına uyup uymadığını dikkatle gözlemliyor.

Son denetimlerde bir sürücünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Durumun belirlenmesinin ardından polis kimliğini açıklayan görevliler, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. - HAKKARİ