Hakkari'de Yolcu Taşımacılığında Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Hakkari'de Yolcu Taşımacılığında Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası yolcu taşımacılığında güvenliği artırmak için sivil polislerle denetimlerini sürdürüyor. Son denetimlerde bir sürücü cep telefonuyla konuşurken tespit edilerek cezalandırıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası yolcu taşımacılığında güvenli ve huzurlu bir seyahat ortamı sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari-Yüksekova hattında faaliyet gösteren yolcu otobüsleri, sivil polisler tarafından 7/24 habersiz şekilde denetleniyor. Otobüslere yolcu gibi binen sivil polisler, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, telefonla konuşup konuşmadığı ve genel trafik kurallarına uyup uymadığını dikkatle gözlemliyor.

Son denetimlerde bir sürücünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Durumun belirlenmesinin ardından polis kimliğini açıklayan görevliler, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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