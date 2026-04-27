Hakkari'de yenidoğan prematüre bebek ambulans helikopterle Van'a getirildi

Hakkari'de yenidoğan prematüre bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören yenidoğan prematüre Ş.Y. isimli bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesine sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Hakkari'ye giden helikopter ambulans, hastayı alarak Van Ferit Melen Havalimanı'na getirdi. Minik bebeğin burada hazır bekleyen ambulans ile Van Bölge Hastanesine nakli sağlandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı