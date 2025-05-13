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Hakkari'de Virajda Mahsur Kalan Tır, Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Hakkari'de Virajda Mahsur Kalan Tır, Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajda mahsur kalan tır, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından yoğun çaba sonucu kurtarıldı. Olayda yaralanma olmaması ve vatandaşların dayanışması takdir edildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajlı yolda mahsur kalan tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Derecik yolunda seyir halindeki bir tır, virajda kontrolü kaybedilerek mahsur kaldı. Arka tekerlekleri çimenlik alana kayan ve hareket edemez hale gelen tır için çevredeki vatandaşlar ve sürücüler harekete geçti. Yoğun çaba sonucu, tır güvenli bir şekilde mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.

Bölgedeki sürücüler, özellikle büyük araçların bu tür dar yolları kullanırken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşların dayanışması takdir topladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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