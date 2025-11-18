Hakkari'de VEDAŞ Personelini Taşıyan Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personelini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merzan Mahallesi Dörtyol civarında meydana geldi. VEDAŞ personelini taşıyan 06 EGF 985 plakalı Toyota marka kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanma olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. - HAKKARİ