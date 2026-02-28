Haberler

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheliden 9'u tutuklandı

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheliden 9'u tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Yüksekova Havalimanı üzerinden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 5 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram eroin.

Hakkari-Yüksekova havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat tarihinde Hakkari-Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında; organize şekilde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran'a saldırı başladı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi

İBB operasyonunda gözaltına alınmıştı! Görevine döndü
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

Kuraklıkla boğuşan dünyaca ünlü gölümüzden sevindiren haber
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var

Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var