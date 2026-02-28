Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheliden 9'u tutuklandı

Hakkari-Yüksekova havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat tarihinde Hakkari-Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında; organize şekilde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. - HAKKARİ

