Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yüksekova'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ele geçirerek 6 kişiyi tutukladı. Operasyonda 300 gram sentetik kannabinoid, 130 gram eroin, 30 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi de tutuklandı.

Yüksekova'ya bağlı Dize Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait ikamette yapılan aramada; 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 130 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 12 adet suboxone ile 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.D., N.A., L.T., M.K., H.D. ve A.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili firari A.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
