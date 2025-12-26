Haberler

Zap Suyu'na uçan otomobilden yaralı kurtulan genç kız hayatını kaybetti

Zap Suyu'na uçan otomobilden yaralı kurtulan genç kız hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van kara yolunda seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak 300 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Suden Ezgi Değirmenci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari'de kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na yuvarlanan otomobilden yaralı kurtulan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Hakkari- Van kara yolunun kent girişinde bulunan Seyirtepe mevkiinde meydana geldi. Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanıp Zap Suyu'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Değirmenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Değirmenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler