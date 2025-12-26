Zap Suyu'na uçan otomobilden yaralı kurtulan genç kız hayatını kaybetti

Hakkari'de kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na yuvarlanan otomobilden yaralı kurtulan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Hakkari- Van kara yolunun kent girişinde bulunan Seyirtepe mevkiinde meydana geldi. Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanıp Zap Suyu'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Değirmenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Değirmenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HAKKARİ