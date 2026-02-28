Haberler

Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurca'ya bağlı Köprülü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!