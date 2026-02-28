Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurca'ya bağlı Köprülü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı