Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı
Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin askeri araçla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu Şorte Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Askeri araç ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı