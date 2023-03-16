Hakkari'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari Van Kara yolu Yeniköprü mevkii Musahan köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Selami Çelikok yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 3 çocuk annesi Belkısa Çelikok (40) olay yerinde hayatını kaybetti, aracın sürücüsü Selami Çelikok ise yaralandı. Kazayı duyan yakınları ise Hakkari Devlet Hastanesi önüne akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - HAKKARİ