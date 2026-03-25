Hakkâri'de tır otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Hakkari'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli-Derecik karayolu bulunan Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı