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Hakkari'de Sığınakta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Hakkari'de jandarma ekiplerince tespit edilen sığınakmağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen mağara/sığınak içerisinde; 1 adet RPD makinalı tüfek, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 5 adet RPG-7 sevk fişeği, 8 adet el bombası ve 420 adet 7.62 mm makinalı tüfek mühimmatı ele geçirilmiş olup olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Hakkari Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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