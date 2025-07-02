Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesine çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Havroki mevkiinde saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen Derecik Orman İşletme Şefliği ekipleri ile köylülerin yardımıyla alevler yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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