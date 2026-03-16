Yüksekova'da odun sobasında patlama: Bir aile ölümden döndü

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde odun sobasında meydana gelen patlama, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Patlama sırasında evde bulunan aile fertleri yara almadan kurtuldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı köyündeki bir evde odun sobasında meydana gelen patlama büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Doski bölgesindeki Kamışlı köyünde meydana geldi. Şahap Barut'a ait ikamette, soğuk hava nedeniyle yakılan odun sobası, içine atılan odunların arasındaki yabancı bir cismin infilak etmesi sonucu patladı. Patlamanın şiddetiyle soba kullanılamaz hale gelerek parçalara ayrılırken; evin duvarlarında, camlarında ve eşyalarında hasar oluştu.

Olay sırasında odada bulunan aile fertleri, patlamadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan olayı anlatan Sabri Barut, odunların Doski Vadisi'ndeki Gürkavak köyünden getirildiğini belirterek, "Havalar soğuduğu için sobayı yaktık. Odunları sobaya attıktan kısa süre sonra odunların içindeki yabancı bir cisim büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle soba paramparça oldu, evin her yerinde hasar oluştu. Resmen ölümden döndük, büyük bir şok içerisindeyiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Müttefiklerinden yardım istedi, 2 ülkeden ret yanıtı geldi
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var

Evine neden gitti? Yeraltı'nın Adnan'ından Ayşegül Eraslan açıklaması
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti

Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Müttefiklerinden yardım istedi, 2 ülkeden ret yanıtı geldi
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Puan farkı açılıyor! Bu adam bu takımı tam 22 sene sonra şampiyon yapabilir

Neler yapıyor neler! Bu gidişle heykelini diktirecek