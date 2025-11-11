Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda Yangın Çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bataklık arazi nedeniyle ekiplerin araçları sazlığa giremezken, itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Karadan güçlükle yangına müdahale edilirken, havadan da 2 helikopter alevlere müdahale ediliyor.

Helikopterler, Dilimli Barajı'ndan aldıkları su ile yangına havadan müdahalede bulunurken, yüzlerce kuş türünün yaşam alanı olan ovanın bir kısmının tamamen küle döndüğü görüldü.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Dört gündür bölgede yoğun bir yangın vardı. Ekipler zorlu arazi şartlarından dolayı giremiyordu. Diyarbakır Orman Müdürlüğünden 2 helikopter gönderildi. Yangının büyük bir kısmı söndürülürken, maalesef ovanın bir kısmı tamamen küle döndü. Diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi. - HAKKARİ