Hakkari'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. ile "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Yüksekova ilçe merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Van Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ