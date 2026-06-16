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Şemdinli'de katliam yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Şemdinli'de katliam yapan uzman çavuş hayatını kaybetti
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basarak 4 kişiyi öldüren ve intihar girişiminde bulunan uzman çavuş M.G., hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basarak 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti.

Pazar günü sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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