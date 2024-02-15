Hakkari'de Kar Altında Koyunlar Telef Oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan ağıl çökerken, 20 koyun ise altında kalarak telef oldu. Karla mücadele çalışmaları başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan ağıl çökerken, 20 koyun ise altında kalarak telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında meydana geldi. Bölgede dün başlayan ve kalınlığı 2 metreyi geçen karın ağırlığına dayanamayan Ekrem Kozay isimli vatandaşın ağılı çöktü. Yaşanan çökme sonucu 20 koyun telef oldu.
Öte yandan, yoğun kar yağışından sonra ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. - HAKKARİ