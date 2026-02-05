Haberler

Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet takla attı. İçerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonette bulunan Erdal A. ve Adem T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
