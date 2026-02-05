Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonette bulunan Erdal A. ve Adem T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ