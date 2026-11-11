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Hakkari'de jandarma İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirdi

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Hakkari'de jandarma İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirdi
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Hakkari'de jandarma ve hudut tugayının İran sınırındaki ortak çalışmasında bir mezrada 2 çuval içinde 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile birlikte müşterek yapılan çalışmada İran sınırı hattında bulunan bir mezrada uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde; 15 kilo 971 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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