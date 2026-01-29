Haberler

Hakkari'de ev yangını

Hakkari'de ev yangını
Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Sıddık Sihe'ye ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ve çevredekilerin çabasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

