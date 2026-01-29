Hakkari'de ev yangını

Hakkari'nin Derecik ilçesine bir evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aralık köyünde ikamet eden Sıddık Sihe'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe yol açarken, çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - HAKKARİ