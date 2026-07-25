Hakkari’de entübe bebek helikopter ambulansla Van’a sevk edildi

Hakkari'de solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilen bebek, Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla ileri tedavi için Van'a nakledildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşarak entübe edilen Bebek E. A., ileri düzey sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların kararıyla il dışına sevk edilmesine karar verilen bebek için ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Hakkari'ye ulaşan helikopter ambulansa alınan minik hasta, sağlık ekiplerinin gözetiminde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı