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Hakkari'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

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Hakkari'nin Yeni Mahallesi'nde çıkan yangın, bir kadının evinde büyük hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yeni Mahallesi'nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, saat 20.55 sıralarında Yeni Mahalle'de ikamet eden Güllü Tekinalp isimli yaşlı bir kadının iki katlı toprak evinin üst katında meydana geldi. Mutfak tüpünün alev alması üzerine itfaiye ekibine haber verildi. Hemen olay yerine gelen ve yol olmadığı için 120 metre hortum döşeyerek eve ulaşmayı başaran itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evin mutfak kısmında büyük maddi hasar meydana gelirken, yaşlı kadın ise yara almadan kurtuldu.

Mahalle sakinleri, yangının korkuya neden olduğunu belirterek, toprak evin tümüne sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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