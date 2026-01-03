Hakkari'de 32 arı kovanı çığ altında kaldı

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Erziki Köprüsü yakınlarında 32 arı kovanı çığ altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Bayhan'a ait arı kovanları çığ altına kaldı. Olayın ardından bölgeye giden arılı kovanların sahibi Abdullah Bayhan, kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmalarına başladı. Bayhan, yapılan çalışmalar sonucunda bazı arılı kovanları çığ altından çıkardıklarını, ancak halen yaklaşık 10 arılı kovanın kayıp olduğunu ifade etti. Çığ enkazı altında arama çalışmalarını sürdüren Bayhan, arı kovanlarını sonbahar aylarında yaz sezonu için satın aldığını belirterek, yaşadığı zararın oldukça büyük olduğunu söyledi. Bayhan, 20 arı kovanındaki arıların telef olduğunu da sözlerine ekledi. - HAKKARİ