Haberler

Hakkari'de ev yangını

Hakkari'de ev yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının soba bacasındaki kıvılcımlardan çıktığı bildirildi.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Güngör Gök'e ait evin soba bacasında çıkan kıvılcımlar kısa sürede yangına dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer bölümler ise yoğun duman nedeniyle büyük zarar gördü.

Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında sıkça yaşanan baca yangınlarına karşı denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti. Gök ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için sosyal destek sağlanması talep ediliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
İstanbul'da korkutan tablo! Susuzluk riski giderek büyüyor

İstanbul'da korkutan tablo! Risk çok büyük