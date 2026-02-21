Hakkari'de ev yangını

Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Güngör Gök'e ait evin soba bacasında çıkan kıvılcımlar kısa sürede yangına dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer bölümler ise yoğun duman nedeniyle büyük zarar gördü.

Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında sıkça yaşanan baca yangınlarına karşı denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti. Gök ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için sosyal destek sağlanması talep ediliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı