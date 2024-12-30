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Hakkari'de Aranan 1445 Kişiden 272'si Tutuklandı

Hakkari'de Aranan 1445 Kişiden 272'si Tutuklandı
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Hakkari'de yapılan çalışmalarda aranan 1445 kişiden 272'si tutuklandı. Hakkari Valiliği, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığını duyurdu.

Hakkari'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan bin 445 kişiden 272'si tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Hakkari genelinde 15 cinsel, 15 yağma, 28 öldürme, 79 hırsızlık, 110 terör, 128 narkotik, 168 dolandırıcılık, 193 KOM, 298 siber, 411 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam bin 445 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 0-5 yıl arası aranan 185 kişi, 5-10 yıl arası aranan 59 kişi, 10-20 yıl arası aranan 22 kişi, 20 yıl ve üzeri aranan 6 kişi olmak üzere toplam 272'si tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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