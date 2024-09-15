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Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü

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Haiti'nin Miragoane kentinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Olay, bir aracın akaryakıt tankerine çarpması sonucu meydana geldi.

Haiti'nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri bir aracın çarpması sonucu patladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada patlama olduğu ifade edildi. Olayda 3'ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

YANARAK ÖLDÜLER

Haiti Başbakanı Garry Conille, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ağır yaralıların helikopterle tahliye edildiğini ifade eden Conille, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" dedi. Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021'de meydana gelen benzer bir olayda, kaza yapan bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi, patlama meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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