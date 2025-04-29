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Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Devrilmeye Ramak Kala Duvarda Asılı Kaldı

Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Devrilmeye Ramak Kala Duvarda Asılı Kaldı
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Hatay'da çakıl yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine devrilmekten son anda kurtuldu. Kaza, elektrik direğine çarparak durmayı başaran kamyon nedeniyle meydana geldi. Yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar oluştu.

Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kaldı

HATAY - Hatay'da çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kalarak durmayı başardı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan taş ocağından çakıl çeken Man marka 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, aşırı tonajla birlikte sürücüsünün kontrolünden çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kamyon, park halindeki 31 AIR 83 Hyundai marka otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kalarak durmayı başardı. Yaralanmanın olmadığı kazada kamyonda ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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