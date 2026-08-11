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Bozüyük'te hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı

Bozüyük'te hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Dübekli köyü mevkiindeki maden ocağı yolunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir ve tedavi amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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