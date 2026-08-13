Sakarya'da Feci Kaza: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan Tofaş marka otomobil, demir yığınına döndü. Meydana gelen kazada, 4 kişi yaralanırken 6 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Rüstemler Mahallesi Adapazarı - Karasu yolunda meydana gelen olayda, İ.S. idaresindeki 54 DM 123 plakalı hafif ticari araç ile Ö.T. idaresindeki 06 DIN 286 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araziye savrulan otomobilden geriye demir yığınları kalırken kazada araçlarda bulunan İ.S., Ö.T.,T.T. ve N.G. hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde Aras Taşkıran (6) ise ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi alınan 6 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı