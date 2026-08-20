Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametinden seyir halindeki Emir M.'nin kullandığı 07 BST 818 plakalı motosiklet4535 sokak kesişimine geldiğinde sokağa dönmek isteyen Abdullah K.'nın kullandığı 07 BYL 505 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbarla adrese gelen 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.