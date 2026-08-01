Hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar kamerada

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Erkan D. idaresindeki 59 ADS 835 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan yaya için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İrfan K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın yayaya çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulan yaralıya çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı