Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çelikhan-Malatya karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AFH 737 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı