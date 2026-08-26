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Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çelikhan-Malatya karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AFH 737 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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