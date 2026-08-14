Karabük'te Elektrikli Motosiklet Kazası: 4'ü Çocuk 5 Yaralı

Karabük'te hafif ticari araç ile çarpışan üç tekerlekli elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Esen Caddesi ile Salı Pazarı Cami Altı Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Caddesi üzerinden Dolunay Caddesi istikametine seyreden E.Ç. idaresindeki 78 ACJ 724 plakalı hafif ticari araç, Cami Altı Sokak'tan Esen Caddesi'ne giriş yapmak isteyen S.B. yönetimindeki 78 ABU 987 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü S.B. ile aynı araçta bulunan E.N.Ş. (9), E.N.Ş. (10), E.N.B. (6) ve H.M.A. (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı