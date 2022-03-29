Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Gar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. idaresindeki 52 EU 919 plakalı hafif ticari araç, Şemsettin A.'nın(65) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle bisikletten yere düşen Şemsettin A. yaralandı. Şemsettin A.'ya ilk müdahaleyi UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Araç sürücüsü Harun D.'ye ise alkolmetre ile test uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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