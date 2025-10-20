Haberler

Hablemitoğlu Suikasti Davasında Tutukluluk Halinin Devamı Kararı

Güncelleme:
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı nedeniyle yargılanan 9 sanıktan tutuklu Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, diğer sanıkların ise il dışına çıkış yasağına uymalarının devam etmesine hükmetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı yer aldı. Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı KKTC'deki HTS kayıtları için gönderilen istinabe belgesine yanıt gelmediğini belirtti.

Söz alan cumhuriyet savcısı, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise il dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep ederken, istinabe belgesinin beklenilmesinden vazgeçilmesi şeklinde mütalaa sundu. Ardından söz verilen sanık Levent Göktaş, "Kıbrıs'tan gelen evrakın beklenmesi son derece önemlidir. İddianamede yer alan telefon trafiğinin doğru yorumlanmasına sebep olacaktır. KKTC'ye yeni müzekkere yazılmasını talep ederim" dedi.

"Maktulü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarmayı biz de istiyoruz"

Sanık Bozkır ise, "Keşif ve takip ile suçlanıyorum. Eskişehir'de olmadığım kamera görüntüleriyle sabittir. HTS kayıtlarının iyi bir şekilde incelenmesini istiyorum. Ben hiçbir zaman Portakal Çiçeği Sokak'ta bulunmamışım. Maktulle hiçbir zaman yan yana gelmişliğim olmamıştır. Maktulü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarmayı biz de istiyoruz. 4,5 yıldır tutukluyum, ben artık cezamı doldurdum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar Aydın Köstem, Mehmet Narin, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ise, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. KKTC'den istenen istinabe belgesinin beklenilmesinin reddine karar veren mahkeme sanık Narin'in duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma ise 8 Aralık'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
