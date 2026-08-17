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Burdur'da 81 Yaşındaki Kadın İçin Seferber Olan Ekipler Onu Uyurken Buldu

Burdur'da 81 Yaşındaki Kadın İçin Seferber Olan Ekipler Onu Uyurken Buldu
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Burdur'da yakınlarının haber alamadığı 81 yaşındaki H.A. için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Kapının kilitli olması üzerine itfaiye merdivenle pencereden girdi ve yaşlı kadını evinde uyurken buldu. Sağlık kontrolü yapılan kadın, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur'da yakınlarının bir süre haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği 81 yaşındaki kadın için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının evine merdiven yardımıyla pencereden girerken ekipler, yaşlı kadını evinde uyurken buldu.

Olay, gece saatlerinde Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki H.A.'dan bir süre haber alamayan yakınları, yaşlı kadının evine geldi. Kapının kilitli olması ve içeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının durumunu kontrol edebilmek için çalışma başlattı. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, evin açık olan penceresine merdiven uzatarak içeri girmek için harekete geçti. Merdiven yardımıyla pencereye ulaşan itfaiye ekipleri, eve girerek içeride kontrol yaptı. Ekipler tarafından 81 yaşındaki H.A.'nın evinde uyuduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan yaşlı kadın, tedbir amacıyla ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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