Güzelçamlı’da 658 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde iki işletmede satışan sunulan 658 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde 17 Eylül 2026 tarihinde Gece Pazarı'nda faaliyet gösteren iki işletmede bandrolsüz kitap satışı yapıldığı tespit edildi. Söz konusu işletmelerde yapılan aramalarda T.U. (33) ve G.B. (47) isimli şahıslara ait toplam 658 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı