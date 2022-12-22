Ankara'da güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı
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Ankara'da güvercinin başını kopararak öldüren adam yetmezmiş gibi dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gözaltına alınan şahıs, para cezasına çarptırılarak serbest kaldı.
Ankara'da kan donduran bir olay meydana geldi. Keçiören'de Emre D., beslediği güvercinlerden birisini kafesten alarak başını koparttı.
PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan Emre D. büyük tepki topladı. Gözaltına alınan Emre D., idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa