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Çocukların oyun oynadığı sokaktan hızla geçen araba, aileleri isyan ettirdi: Bu zararlıyı bulun

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Tekirdağ'da dar bir sokakta oyun oynayan çocukların arasından hızla geçen arabanın görüntüleri dehşete düşürdü. O anları güvenlik kamerasından izleyen ve sosyal medyada paylaşan bir baba, ''Şehir magandası, kızımın da oynadığı sokakta ölüm saçacak hızda ilerliyor. Çocuklar son anda ezilmekten kurtuluyor. Lütfen bu toplum zararlısını bulup hayatları tehlikeye atmaktan yargılayın'' ifadeleriyle isyan etti.

Tekirdağ'ın Yeniçiftlik ilçesinde çocukların oyun oynadığı dar bir sokakta pes dedirten anlar yaşandı. Anadolu Ajansı spor muhabiri olan Murat Kaya'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaya, kızının da bulunduğu sokakta çocukların oyun oynadığını söyleyerek dehşet anlarını Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Şehir magandası, kızımın da oynadığı sokakta ölüm saçacak hızda ilerliyor. Çocuklar son anda ezilmekten kurtuluyor. Lütfen bu toplum zararlısını bulup hayatları tehlikeye atmaktan yargılayın. Daracık sokak ve inanılmaz bir hız. Bile bile çocukların üzerine sürüyor. Topu kaçan kızcağız son anda ezilmekten kurtuluyor. Bazen kötü olayları önlemek, o olay olmadan da gerçekleşebilir. Bu tür insanlara (!) çok çok dikkat edilmeli''

Güvenlik görüntülerini izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

Kaya, sosyal medya kullanıcılarının "Sürücü hasta taşıyor olabilir" yorumları üzerine ise şunları söyledi: ''Sürücü hasta falan taşımıyor. Ben görevde yurt dışındayım. Eşimin anlattığına göre, sürücü sahile kadar gelip dönmeye çalışırken duvara sürtüyor. Daha sonra da sözde sinirlenip arabayı o daracık sokakta son hızla ve çocukları umursamadan sürüp yola gidiyor''

Yapılan ihbar üzerine aracın kiralık, şahsın da alkollü olduğu, sürücünün para cezası alarak ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Haberler.com - 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Merve Öztoprak:

bizim ülkemizde altına bmv yi audiyi alan kendini yarışcı sanıyor bide araba ve benzin neden bu kadar pahalı diye yakınıyor inşallah arabalar ve yakıt 10 katı olur eşekle gezersinizde adam olursunuz

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Cevap :

Yakıt 10 kat arttığında yediğin içtiğin 10 kat pahalanınca da ağlamak yok ama. Bu sürücüleri savnumuyorum ama sizde saçmalamışsınız bazı konularda.

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Suskun Demir:

yakalanmış en ağır ceza ne ise yapılması gerekli orada bir çocuğu ezse ne olacaktı bir aile perişan olacaktı bunlara devlet acımıyacak en ağır ceza verilmesi gerekli.

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