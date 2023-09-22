Güvenlik görevlisinin gizli yeteneği, o anları kayda alan genç kızı şaşkına uğrattı

Mesai bitiminde güvenlik görevlisinin gizlice piyano çaldığı anlara denk gelen çalışanlardan biri, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O anları kayda alan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Geçtiğimiz aylarda genç bir kuryenin siparişini teslim ettikten sonra kuryenin piyano çaldığı büyük ses getirmişti. O olayın yankıları sürerken benzer bir görüntü daha sosyal medyada dolaşmaya başladı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Bahsi geçen görüntüde mesaisi biten güvenlik görevlisinin başına oturduğu piyanoyu büyük bir ustalıkla çaldığı görülüyor. O anlara denk gelen çalışanlardan biri, şaşkınlık içerisinde güvenlik görevlisinin piyano çaldığı anları cep telefonunu ile kaydetmeye başladı. O anları hesabından paylaşan genç kız, sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.