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Kur'an kursu öğrencilerine güvenli internet eğitimi

Kur'an kursu öğrencilerine güvenli internet eğitimi
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Bilecik'te polis ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te güvenli internet kullanımı konusunda Kur'an kursu öğrencilerine eğitim verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Osmangazi Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi. Program kapsamında öğrencilere güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı ile günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, internet ortamında karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler anlatılırken, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenlik bilincini artırmayı amaçlayan eğitimlerin farklı okul ve kurslarda da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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