Gürültü kavgasında komşusunu silahla yaralayan şahıs yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Zonguldak'ta tartıştığı komşusunu silahla vuran şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Zonguldak'ta tartıştığı komşusunu silahla vuran şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki Furkan Apartmanı önünde meydana geldi. E.T. (51) ile komşusu K.K. (34) gürültü sebebiyle tartıştı. Büyüyen tartışmada K.K., sokak ortasında komşusu E.T.'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan E.T.'nin tedavisi sürerken, olaydan sonra kaçan K.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, E.T.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa