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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 69 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 69 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 69 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gürbulak Sınır Kapısında 69 Kilo Eroin Ele Geçirildi

AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 69 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada, 132 paket halinde toplam 69 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - 3.Sayfa
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